Омск-Информ
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·Общество

Принимать переселенцев готовы в Азовском немецком национальном районе.

Глава Азовского района немецкого национального Дмитрий Дизер заявил о нарастающем запросе на возвращение русских немцев в Россию. Власти готовятся к их приему – Азовский район и центр сейчас востребованы, население муниципалитета растет.

– Последние 3 года мы наблюдаем динамику, она не такая, может быть, масштабная, но она по нарастающей возрастает. Запрос на возвращение русских немцев, у которых есть связи с Россией, он есть, и, конечно, мы это видим и готовы к приему, – цитирует главу района «12 канал».

Дизер также добавил, что в последние годы в Азово активно строятся дома и появляются новые улицы.

·Общество

Принимать переселенцев готовы в Азовском немецком национальном районе.

Глава Азовского района немецкого национального Дмитрий Дизер заявил о нарастающем запросе на возвращение русских немцев в Россию. Власти готовятся к их приему – Азовский район и центр сейчас востребованы, население муниципалитета растет.

– Последние 3 года мы наблюдаем динамику, она не такая, может быть, масштабная, но она по нарастающей возрастает. Запрос на возвращение русских немцев, у которых есть связи с Россией, он есть, и, конечно, мы это видим и готовы к приему, – цитирует главу района «12 канал».

Дизер также добавил, что в последние годы в Азово активно строятся дома и появляются новые улицы.