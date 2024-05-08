Омск-Информ
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·Общество

Новый благоустроенный пляж должен появиться в райцентре Азово.
В райцентре Азово появится благоустроенный пляж возле котлована Токултай. Местная администрация уже разместила аукцион на поиск подрядчика, который проведет работы. Начальная стоимость контракта составляет почти 3 млн рублей.
Подрядчику предстоит выполнить все работы за 60 дней после подписания контракта. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 мая.
На объекте планируют провести планировку участка и отсыпку пляжа песком, обустроить дорожки, установить спасательную вышку, биотуалет, урны, скамейки и 4 тренажера.
·Общество

Новый благоустроенный пляж должен появиться в райцентре Азово.
В райцентре Азово появится благоустроенный пляж возле котлована Токултай. Местная администрация уже разместила аукцион на поиск подрядчика, который проведет работы. Начальная стоимость контракта составляет почти 3 млн рублей.
Подрядчику предстоит выполнить все работы за 60 дней после подписания контракта. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 мая.
На объекте планируют провести планировку участка и отсыпку пляжа песком, обустроить дорожки, установить спасательную вышку, биотуалет, урны, скамейки и 4 тренажера.