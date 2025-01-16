Мужчина решил добровольно явиться к охотинспектору и заявил, что сбил животное случайно.

В минувшие выходные в Тюкалинском районе области местный охотинспектор в ходе одного рейда задержал сразу троих нарушителей. Один из них задавил насмерть косулю и бросил тушу на берегу озера.

Около 15 часов инспектор увидел на снегу в поле след транспортного средства, ведущий в лес. Там проверяющий обнаружил мотобуксировщик и стоявшего у него мужчину с ружьем ИЖ-18. Оно, как это часто бывает, не было зарегистрировано. Через некоторое время туда же приехал еще один сельчанин на снегоходе. У него тоже было ружье, на сей раз расчехленное, что является нарушением.

– Во время составления протоколов на место прибыл житель села Кабырдак на снегоходе без государственных номерных знаков. Он заявил, что прогуливается на природе. Однако на его транспортном средстве были замечены капли крови, что вызвало подозрения, – сообщили в пресс-службе БУ «Управление по охране животного мира».

Заподозрив, что снегоход использовался для незаконной охоты, инспектор отправился на берег озера Суразка и обнаружил там косулю с перерезанным горлом. Задавивший ее мужчина признался в гибели животного, но заявил, что сбил зверя случайно, а сбежал с места происшествия, испугавшись возможной конфискации снегохода. Верить ему охотинспектор не стал и подал заявление в отдел полиции Тюкалинского района.