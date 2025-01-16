Право на получение компенсации имеют 12 категорий граждан, проживающих на первых этажах многоэтажных домов.

В 2024 году более 1500 жителей Омска получили компенсацию расходов по плате за содержание и ремонт лифтов. Расходы из городского бюджета составили 1,9 млн рублей, сообщили в мэрии. Компенсацию получают граждане, живущие на первых этажах многоэтажек.

– Данная адресная мера социальной поддержки – существенная помощь для многих омичей, которые фактически не пользуются лифтами. Размер компенсации определяется индивидуально и зависит от площади жилого помещения, количества проживающих в нем граждан и размера тарифа на обслуживание лифта. В среднем за год размер компенсации каждого льготника составляет более 1 274 рублей, – прокомментировала директор Центра социальной поддержки населения Татьяна Воронцевич.

Право на получение компенсации имеют 12 категорий льготников, живущих на первых этажах:

1) малоимущие граждане;

2) участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также ветераны боевых действий;

3) одинокие матери и постоянно проживающие совместно с ними несовершеннолетние дети;

4) члены многодетных семей;

5) лица, признанные в установленном порядке инвалидами;

6) члены семьи погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, инвалида боевых действий, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

7) ветераны Омской области;

8) ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

9) ветераны военной службы, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

10) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

11) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

12) лица, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий.

Также право на предоставление компенсации имеют инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к передвижению и самообслуживанию, что подтверждается индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида, проживающие в жилых помещениях, расположенных выше первого этажа в многоквартирных домах, оборудованных лифтами.

Обращаться за назначением компенсации нужно в отделения Центра социальной поддержки населения по следующим адресам: