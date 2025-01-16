Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Часть средств была сэкономлена на различных проектах.

Сегодня, 16 января, заместитель председателя правительства, министр финансов Омской области Вадим Чеченко раскрыл, что в федеральный бюджет  по итогам 2024 года вернулось порядка полумиллиарда неосвоенных рублей. 

– Объем неиспользованных лимитов в ушедшем году составил порядка 500 млн рублей. Из этой суммы 178 млн рублей – сэкономленные средства по направлению Минприроды для рекультивации свалок. Они просто были сэкономлены, а федерация не успела их отозвать, – объяснил Вадим Чеченко.

Он также добавил, что если вычесть эти подвисшие средства, то в итоге получатся очень хорошие показатели. 

Алексей Новиков
·Экономика/Бизнес

Часть средств была сэкономлена на различных проектах.

Сегодня, 16 января, заместитель председателя правительства, министр финансов Омской области Вадим Чеченко раскрыл, что в федеральный бюджет  по итогам 2024 года вернулось порядка полумиллиарда неосвоенных рублей. 

– Объем неиспользованных лимитов в ушедшем году составил порядка 500 млн рублей. Из этой суммы 178 млн рублей – сэкономленные средства по направлению Минприроды для рекультивации свалок. Они просто были сэкономлены, а федерация не успела их отозвать, – объяснил Вадим Чеченко.

Он также добавил, что если вычесть эти подвисшие средства, то в итоге получатся очень хорошие показатели. 

Алексей Новиков