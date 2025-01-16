Производство говядины и свинины увеличилось.
По данным Омскстата, в Омской области в январе – ноябре 2024 года снизилось производство яиц, молока и мяса птицы. Яиц стало меньше на 2,2 %, молока – на 5,6 %, птицы – на 4,7 %. За 11 месяцев прошлого года сельскохозяйственные предприятия региона выпустили 608,4 млн яиц, 289 тыс. тонн молока и 34,1 тыс. тонн мяса птицы.
Всего в Омске произвели 112,3 тыс. тонн скота и птицы на убой. Говядины и свинины стали производить больше на 12 % (19,8 тыс. тонн) и на 5,5 % (58,2 тыс. тонн).