Омск-Информ
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·Общество

Вместо 10 рублей власти хотят выделять по 60 рублей.
Мэрия Омска опубликовала проект постановления об изменении порядка организации горячего питания в школах для детей из малообеспеченных семей. Вместо 10 рублей планируется выделять 60 рублей на один обед.
– Дополнительного финансирования за счет средств субсидии Омской области и бюджета города Омска не потребуется, – говорится в пояснительной записке к проекту.
Отметим, что платное горячее питание в омских школах стоит от 90 до 110 рублей в день.
·Общество

Вместо 10 рублей власти хотят выделять по 60 рублей.
Мэрия Омска опубликовала проект постановления об изменении порядка организации горячего питания в школах для детей из малообеспеченных семей. Вместо 10 рублей планируется выделять 60 рублей на один обед.
– Дополнительного финансирования за счет средств субсидии Омской области и бюджета города Омска не потребуется, – говорится в пояснительной записке к проекту.
Отметим, что платное горячее питание в омских школах стоит от 90 до 110 рублей в день.