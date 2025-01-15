В аграрном университете реализуется проект Росмолодежи.

В октябре 2024 года в Омской области прошел Международный форум межнационального согласия «Объединяя, укрепляем». Мероприятие собрало людей, которым интересна межнациональная политика.

Во время форума пошел конкурс Росмолодежи, где участники могли получить гранты на реализацию своих идей. Одним из победителей стала Анна Кононенко. Она получила 800 тысяч рублей на поддержку своего проекта «Сила традиций народов Омского Прииртышья».

Вчера, 14 января, состоялось организационное собрание по реализации этого проекта. На заседании обсудили задачи, которые нужно реализовать во время проекта. Участники создали команду единомышленников, распределили роли и определили этапы реализации проекта.

Благодаря проекту для участников от 7 до 25 лет пройдет серия культурно-просветительских мероприятий, игровых программ и мастер-классов и фестиваль. Все это реализуется на средства гранта от Федерального агентства по делам молодежи.