До конца января в экопарке действует особое предложение на отдых.

Экопарк «Малина» (село Красноярка, улица Лесошкольная, 13а) приглашает омичей отдохнуть в теплых глэмпах. До конца января на заезды в будние дни действует специальное предложение – завтрак и обед включены в стоимость.

За 7 тысяч рублей гости экопарка получат:

проживание,

двухразовое питание (завтрак и обед),

безлимитное посещение термального бассейна с баней и сауной,

зимние развлечения (каток, горка, веревочная трасса).

Глэмп рассчитан на 2–5 человек. Внутренний дизайн выполнен в экостиле, что позволяет погрузиться в атмосферу полного детокса. Предметы мебели гармонично сочетаются с элементами декора.

Для гостей есть двуспальная кровать, диван, мини-кухня, санузел с раковиной и унитазом, терраса с обеденной зоной и зоной отдыха. Экопарк использует уникальную технологию утепления, поэтому глэмпы работают круглый год.

В «Малине» находится открытый бассейн с автоматической системой подогрева и очистки воды. Вокруг экопарка раскинулся сосновый лес.

Предложение ограничено. Телефон для бронирования 488-288.

https://vk.com/malina_ecopark

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