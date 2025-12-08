Новый год в «Малине»: зимняя сказка среди соснового бора

До праздников остается совсем немного, и самое время выбрать место, где провести волшебные зимние дни. Экопарк «Малина» предлагает уют, природу и атмосферу настоящей русской зимы для идеального начала года.

Фото: Экопарк Малина

До долгожданных праздников остаются считаные недели – самое время почувствовать новогоднее настроение и придумать, где встретить наступающий 2026 год. Если хочется ярких эмоций, тишины зимнего леса и настоящего волшебства, экопарк «Малина» станет идеальным местом. Свободные даты на праздники еще есть – самое время успеть забронировать отдых и обеспечить себе по-настоящему атмосферное начало года.

Фото: Экопарк Малина

«Малина» предлагает окунуться в красоту русской зимы: тишина соснового бора, чистый воздух и пространство, где можно полностью отключиться от городской спешки. Новый год и каникулы здесь – это возможность перезагрузиться, провести несколько счастливых дней с близкими и встретить январь в гармонии с собой и природой.

Фото: Экопарк Малина

Для гостей подготовлены стильные экодома и уютные теплые глэмпы. В них продумано все: комфорт, красивый интерьер, детали, которые создают ощущение домашнего уюта и позволяют наслаждаться каждым моментом отдыха на природе.

Отдельное удовольствие – новый купольный ресторан. Здесь подают вкусные завтраки и обеды, а панорамные виды делают любое утро особенным. Представьте: свежий кофе, теплая выпечка, тишина и заснеженный бор за стеклом.

Фото: Экопарк Малина

А горячий бассейн под открытым небом – одно из главных впечатлений. Теплая вода температурой 38 градусов, морозный воздух и звездное небо создают ощущение полного расслабления и той самой зимней сказки, которую так хочется испытать в начале года.

Прочувствовали эту невероятную атмосферу? Тогда скорее звоните и бронируйте незабываемый Новый год и невероятные каникулы! Экопарк «Малина» ждет вас!

Фото: Экопарк Малина

Контакты:

телефон 678 – 255 ,

, сайт: https://malina-ecopark.ru/

Омский район, с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 13а.

Отметим, что завтрак и обед по системе «шведский стол» и безлимитное посещение бассейна и бань в термальном комплексе включены в стоимость путевки.