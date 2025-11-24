Экопарк «Малина» запускает зимние корпоративы с баней, бассейном и банкетом

Новое предложение для новогодних корпоративов: кедровая баня, горячий бассейн под открытым небом и банкет от шеф-повара. Доступны программы для разных групп и выкуп ресторана.

Экопарк Малина

Банальные корпоративы с застольями и танцами уже приелись и давно не дарят ярких эмоций. Хотите провести корпоратив по-новому? Тогда скорее берите на вооружение предложение от экопарка «Малина». Здесь вам точно гарантированы незабываемые впечатления и вспоминания, которые будут согревать вас весь следующий год.

Новогодний корпоратив в «Малине» – это:

2 часа парения с профессиональным пармастером в уникальной кедровой бане только для вашей компании,

посещение термального бассейна, расположенного в самом сердце соснового бора,

вкусный банкет от шеф-повара ресторана «Купол» (салат, горячее, мясные/сырные/рыбные нарезки),

Бонус – по желанию вы можете принести свой алкоголь!

Только представьте, сосновый заснеженный бор, звенящая тишина, купание в горячем бассейне под звездным небом, профессиональное парение и настоящий праздничный банкет – уникальный праздник в заботливых объятиях природы!*

И все это всего 3000 рублей с человека!

Не раздумывайте, скорее бронируйте свой идеальный корпоратив! Подробности по тел. 678 – 255.

Для тех, кто хочет отметить праздник традиционным застольем большой компанией (до 130 человек), экопарк «Малина» предлагает выкуп ресторана или территории в целом с проживанием в домиках и глэмпах. Только представьте, как запомнится этот новогодний корпоратив вашим сотрудникам, коллегам или друзьям – настоящий русский праздник с завораживающими зимними пейзажами, душевным размахом, вкусными блюдами и невероятным калейдоскопом эмоций.

Полное закрытие ресторана от 150 000 рублей. Банкеты от 3000 рублей с человека (по желанию вы можете принести свой алкоголь).

Не упустите свой шанс запомнить этот Новый год!

Сайт: https://malina-ecopark.ru/ecopark/about-us/

Интерактивный тур: https://malina-ecopark.ru/3D/index.html

Адрес: Омский район, с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 13а.

*Предложение действительно для компаний от 5 до 24 человек.