В экопарке пройдут корпоративы в честь 23 февраля и 8 марта.
Экопарк «Малина» приготовил для гостей специальные предложения. Все они связаны с грядущим празднованием Дня защитника отечества и Международного женского дня.
Омичам предлагают побывать на нестандартных корпоративах. Так, с 17 по 21 февраля для мужчин действует предложение «Настоящие защитники». Оно включает в себя:
- 2 часа кедровой бани,
- 2 часа бассейна,
- пивной сет,
- индивидуальное экспресс арома-парение.
Для женщин с 3 по 7 марта будет предложение «Мир женщин». В него входит:
- 2 часа кедровой бани,
- 2 часа бассейна,
- десерт в подарок,
- индивидуальное ягодное скрабирование.
Корпоративное предложение рассчитано на компании из шести человек. Стоимость – 10 тысяч рублей. Если число участников больше шести, то каждый последующий человек – за дополнительную плату.
Узнать подробности можно по телефону 488-288.
ООО «ЭкоЛэнд», ОГРН 1245500014374, Реклама