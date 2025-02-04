Омск-Информ
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·Общество

В экопарке пройдут корпоративы в честь 23 февраля и 8 марта.

Экопарк «Малина» приготовил для гостей специальные предложения. Все они связаны с грядущим празднованием Дня защитника отечества и Международного женского дня.

Омичам предлагают побывать на нестандартных корпоративах. Так, с 17 по 21 февраля для мужчин действует предложение «Настоящие защитники». Оно включает в себя:

  • 2 часа кедровой бани,
  • 2 часа бассейна,
  • пивной сет,
  • индивидуальное экспресс арома-парение.

Для женщин с 3 по 7 марта будет предложение «Мир женщин». В него входит:

  • 2 часа кедровой бани,
  • 2 часа бассейна,
  • десерт в подарок,
  • индивидуальное ягодное скрабирование.

Корпоративное предложение рассчитано на компании из шести человек. Стоимость – 10 тысяч рублей. Если число участников больше шести, то каждый последующий человек – за дополнительную плату.

Узнать подробности можно по телефону 488-288.

https://vk.com/malina_ecopark

ООО «ЭкоЛэнд», ОГРН 1245500014374, Реклама

·Общество

В экопарке пройдут корпоративы в честь 23 февраля и 8 марта.

Экопарк «Малина» приготовил для гостей специальные предложения. Все они связаны с грядущим празднованием Дня защитника отечества и Международного женского дня.

Омичам предлагают побывать на нестандартных корпоративах. Так, с 17 по 21 февраля для мужчин действует предложение «Настоящие защитники». Оно включает в себя:

  • 2 часа кедровой бани,
  • 2 часа бассейна,
  • пивной сет,
  • индивидуальное экспресс арома-парение.

Для женщин с 3 по 7 марта будет предложение «Мир женщин». В него входит:

  • 2 часа кедровой бани,
  • 2 часа бассейна,
  • десерт в подарок,
  • индивидуальное ягодное скрабирование.

Корпоративное предложение рассчитано на компании из шести человек. Стоимость – 10 тысяч рублей. Если число участников больше шести, то каждый последующий человек – за дополнительную плату.

Узнать подробности можно по телефону 488-288.

https://vk.com/malina_ecopark

ООО «ЭкоЛэнд», ОГРН 1245500014374, Реклама