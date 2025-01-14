В министерстве здравоохранения Омской области сообщили о грядущем прощании.

В Омске скончался доктор медицинских наук, профессор и ветеран Великой Отечественой войны Лев Александрович Барков. В региональном Минздраве сообщили о прощании с медиком.

Лев Барков в 1953 году окончил Омский государственный медицинский институт. После этого отправился работать главврачом в Тюкалинскую ЦРБ, где в том числе проводил операции.

Он также окончил Челябинское авиационное училище. Служил в 12-м гвардейском Гатчинском авиационном полку дальнего действия. Был младшим лейтенантом. На его счету 46 боевых вылетов и около 40 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за успешно выполненные задачи. Воевал почти на всех фронтах. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Победу встретил в Польше.

Уже после войны был зав. кафедрой патанатомии Ворошиловградского (Луганского) мединститута.