Рейсы появятся после реконструкции бульвара Архитекторов.

Сегодня, 14 января, директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец обозначил условие для запуска трех троллейбусных маршрутов. Ранее сообщалось, что рейсы № 5 («Мега» – «Микрорайон Юбилейный»), № 7М («Ж/д вокзал» – «Микрорайон Зеленая Река») и № 10 («Мега» – «Завод им. Попова») появятся в 2025 году.

Как оказалось, запуск маршрутов связан с ремонтом бульвара Архитекторов. Контрактом предусмотрено в том числе оборудование разворотной площадки.

– Все работы по контракту должны быть выполнены в полном объеме, в том числе разворотная площадка для троллейбусов. Мы сейчас прорабатываем для себя возможность использования этой разворотной площадки для того, чтобы, как и обещали, запустить маршрут, который будет обеспечивать движение троллейбусов, перевозить пассажиров по Архитекторов и по улице Крупской. Ну, то есть эти новые маршруты, напомню сейчас, это маршруты номер 5, 7М и 10, – заявил в эфире ГТРК «Иртыш» Кормилец.

Напомним, что реконструкция бульвара Архитекторов продлена на год, до 31 декабря 2025 года. Подрядчику, компании «Стройтраст», предстоит выполнить, кроме всего прочего, и благоустройство локации. Стоимость работ оценивается порядка 2 млрд рублей.