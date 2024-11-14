Омск-Информ
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·Общество

Они свяжут завод им. Попова и микрорайон Юбилейный с «Мегой», а микрорайон Зеленая Река с железнодорожным вокзалом.
Сегодня депутаты горсовета на заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры одобрили планы администрации Омска по организации троллейбусных маршрутов в 2025 году. Как доложил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, в городе появятся три новых маршрута.
– Планируется открыть в Омске три новых троллейбусных маршрута № 5 («Мега» – Микрорайон Юбилейный), № 7М (Ж/д вокзал – Микрорайон Зеленая Река) и № 10 («Мега» – Завод им. Попова). Для работы на этих маршрутах ранее приобрели 49 троллейбусов «Адмирал». Часть из них уже используется на других маршрутах, – отметил Кормилец.
Ранее сообщалось, что в Омске вновь появится троллейбус № 8.
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·Общество

Они свяжут завод им. Попова и микрорайон Юбилейный с «Мегой», а микрорайон Зеленая Река с железнодорожным вокзалом.
Сегодня депутаты горсовета на заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры одобрили планы администрации Омска по организации троллейбусных маршрутов в 2025 году. Как доложил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, в городе появятся три новых маршрута.
– Планируется открыть в Омске три новых троллейбусных маршрута № 5 («Мега» – Микрорайон Юбилейный), № 7М (Ж/д вокзал – Микрорайон Зеленая Река) и № 10 («Мега» – Завод им. Попова). Для работы на этих маршрутах ранее приобрели 49 троллейбусов «Адмирал». Часть из них уже используется на других маршрутах, – отметил Кормилец.
Ранее сообщалось, что в Омске вновь появится троллейбус № 8.
2392