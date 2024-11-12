Омск-Информ
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·Общество

Однако он поедет только по правому берегу.
Омские чиновники запланировали вернуть троллейбусный маршрут № 8. Как сообщает Om1.ru, он свяжет «Ермак» с улицей Гашека с конца этого или начала следующего года. На маршруте будут работать 14 троллейбусов, которые освободятся после отмены маршрута № 67 на время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
Раньше по омским улицам уже ходил троллейбус № 8. Он связывал улицу Гашека и Лукьяновку. Его закрыли в 2015 году из-за нехватки подвижного состава.
Идею чиновников вернуть маршрут обсудят депутаты на ближайшем заседании транспортного комитета горсовета.
·Общество

Однако он поедет только по правому берегу.
Омские чиновники запланировали вернуть троллейбусный маршрут № 8. Как сообщает Om1.ru, он свяжет «Ермак» с улицей Гашека с конца этого или начала следующего года. На маршруте будут работать 14 троллейбусов, которые освободятся после отмены маршрута № 67 на время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
Раньше по омским улицам уже ходил троллейбус № 8. Он связывал улицу Гашека и Лукьяновку. Его закрыли в 2015 году из-за нехватки подвижного состава.
Идею чиновников вернуть маршрут обсудят депутаты на ближайшем заседании транспортного комитета горсовета.