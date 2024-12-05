Новый срок исполнения контракта – 31 декабря 2025 года.

В Омске на целый год сдвинули сроки окончания работ по реконструкции автомобильной дороги по бульвару Архитекторов. Как сообщается на портале Госзакупок, департамент строительства мэрии подписал с подрядчиком ООО «СтройТраст» дополнительное соглашение, где указан новый срок окончания работ – 31 декабря 2025 года. Прежняя версия договора предполагала, что дорогу сдадут сегодня, 5 декабря 2024-го.

Стоимость реконструкции тоже выросла, новая цена контракта – 1 млрд 858 млн рублей. До этого было полтора миллиарда.

Подрядчику, который одновременно занимается капитальным ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, предстоит значительный объем работ, в том числе по благоустройству. Сейчас на бульваре Архитекторов открыто лишь движение через ряд перекрестков.