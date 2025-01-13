Чиновники не могут сказать, когда ее снова откроют.

Жительница поселка Черлак Омской области Любовь Асильбекова пожаловалась в соцсетях на неработающую общественную баню. Жителям больше некуда ходить мыться.

– Одна баня на два района, Черлак и Нововаршавка. Баня не работает уже 2 месяца, – отметила женщина.

Глава Черлакского района Алексей Меркушов отметил, что работу бани приостановили временно, но, когда возобновят, сказать не смог. В этом месяце планируется провести ревизию котлового оборудования.