Омск-Информ
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·Происшествия

Нетрезвый мужчина следовал из Новосибирской области на Урал.

Омские полицейские на федеральной дороге «Тюмень-Омск», в народе называемой «трассой смерти», остановили большегрузный автомобиль «КамАЗ» под управлением 56-летнего мужчины. Водитель следовал из Новосибирской области на Урал.

При проверке документов автоинспекторы обратили внимание на имеющиеся у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Результаты алкотектора подтвердили предположение полицейских: объем этилового спирта в выдыхаемом воздухе составил 1,296 мг/л.

Также установлено, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ. Большегрузный транспорт помещен на специализированную стоянку.

·Происшествия

Нетрезвый мужчина следовал из Новосибирской области на Урал.

Омские полицейские на федеральной дороге «Тюмень-Омск», в народе называемой «трассой смерти», остановили большегрузный автомобиль «КамАЗ» под управлением 56-летнего мужчины. Водитель следовал из Новосибирской области на Урал.

При проверке документов автоинспекторы обратили внимание на имеющиеся у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Результаты алкотектора подтвердили предположение полицейских: объем этилового спирта в выдыхаемом воздухе составил 1,296 мг/л.

Также установлено, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ. Большегрузный транспорт помещен на специализированную стоянку.