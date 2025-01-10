Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Штрафные санкции достигли 3,3 млн рублей.
Департамент строительства Омска выдвинул «Стройтрасту» два требования об уплате пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Общая сумма штрафных санкций превысила 3,3 млн рублей. По данным портала «Госзакупки», компания пока не заплатила.
Напомним, «Стройтраст» занимается реконструкцией бульвара Архитекторов. Контракт заключили на 1,8 млрд рублей. Однако позже сумма выросла до 2,3 млрд из-за дополнительных, незапланированных по проекту работ.
Отметим, что официальный срок завершения работ – декабрь 2025 года. Однако чиновники рассчитывают, что реконструкцию удастся завершить к концу лета.
·Общество

Штрафные санкции достигли 3,3 млн рублей.
Департамент строительства Омска выдвинул «Стройтрасту» два требования об уплате пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Общая сумма штрафных санкций превысила 3,3 млн рублей. По данным портала «Госзакупки», компания пока не заплатила.
Напомним, «Стройтраст» занимается реконструкцией бульвара Архитекторов. Контракт заключили на 1,8 млрд рублей. Однако позже сумма выросла до 2,3 млрд из-за дополнительных, незапланированных по проекту работ.
Отметим, что официальный срок завершения работ – декабрь 2025 года. Однако чиновники рассчитывают, что реконструкцию удастся завершить к концу лета.