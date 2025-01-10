Также на территории парка оборудуют систему видеонаблюдения и сделают качественное освещение.

Омский парк Победы благоустраивают к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Подрядная организация «СтройТраст» вышла на объект в середине октября и уже выполнила большой объем работ. В парке отремонтировали гранитные основания, установили освещение и интерактивную зону, а также построили новую площадку для военной техники.

В ближайшее время зальют фундамент и приступят к мощению гранита в специальных строительных тепляках.

– До начала мая в военно-патриотическом комплексе планируется установить Стену Памяти, звезды Победы, интерактивные информационные столы, заменить освещение и дополнить архитектурной подсветкой монументы в мемориальной зоне, создать площадку для военной техники различных видов и родов войск. Пространство парка будет оборудовано системами видеонаблюдения, Wi-Fi и звуковым сопровождением, – сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка Победы обойдутся бюджету в 250 млн рублей.