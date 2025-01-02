Производственный календарь наступившего года позволяет отдыхать с выгодой, причем не только летом.

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти месяца по 22-23 рабочих дня – чем их больше, тем выше стоимость одного рабочего дня, соответственно, выгоднее брать отпуск, сообщает портал «Город55» со ссылкой на аналитиков «Авито». Они привели конкретный пример выгодного отпуска.

– Сотрудник с зарплатой 80 000 рублей «на руки» может получить за двухнедельный отпуск с 1 по 14 октября около 38 220 рублей отпускных. При этом его зарплата за оставшиеся рабочие дни месяца составит 45 218 рублей, а общая сумма выплат за октябрь достигнет 83 438 рублей, что на 3 438 рублей больше обычного дохода, – отметили в «Авито». – Для сравнения, если взять двухнедельный отпуск в июне, где всего 19 рабочих дней, то отпускные останутся на уровне 38 220 рублей, но зарплата за месяц уменьшится до 40 000 рублей, а итоговая сумма выплат составит 78 220 рублей, что на 1 780 рублей меньше привычного дохода.

Из других лайфхаков – взять оплачиваемый отпуск с 5 по 7 мая и отдыхать одиннадцать дней подряд за счет мини-каникул по случаю майских праздников. В ноябре можно отдохнуть восемь дней подряд, взяв отпуск с 5 по 7-е число включительно. Производственный календарь на 2025 год это позволяет.