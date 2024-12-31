Омск-Информ
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·Общество

Подсветка за 80 млн рублей будет работать постоянно.
В Омске запустили подсветку моста имени 60-летия Победы в Омске. Теперь она будет работать постоянно.
– Теперь у нас в Омске появилась еще одна достопримечательность, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, монтировало подсветку ПАО «Ростелеком». На это из бюджета выделили почти 80 млн рублей. Установить ее должны полностью к 1 декабря. Светотехническое оборудование будет работать в 12 режимах: повседневный, парадный, закат, рассвет, сумерки, аварийный и варианты на каждый государственный праздник.
·Общество

Подсветка за 80 млн рублей будет работать постоянно.
В Омске запустили подсветку моста имени 60-летия Победы в Омске. Теперь она будет работать постоянно.
– Теперь у нас в Омске появилась еще одна достопримечательность, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, монтировало подсветку ПАО «Ростелеком». На это из бюджета выделили почти 80 млн рублей. Установить ее должны полностью к 1 декабря. Светотехническое оборудование будет работать в 12 режимах: повседневный, парадный, закат, рассвет, сумерки, аварийный и варианты на каждый государственный праздник.