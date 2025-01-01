Количество частных школ в стране выросло за восемь лет почти вдвое, а в Омске «выстрелил» новый уникальный проект негосударственного образования.

В начале нового года принято говорить об успехах и достижениях предыдущего. В 2024 году стало известно, что Омская область вошла в ТОП-10 регионов, где развиваются и становятся популярными частные школы.

Исследование, которое провел Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии (РАНХиГС), показало, что начиная с 2016 года численность обучающихся в частных школах в целом по России увеличилась почти в два раза.

Интерес к такой форме обучения растет не только в Москве и Санкт-Петербурге. В число регионов-лидеров по частному обучению, к примеру, вошли Чеченская Республика, Дагестан, Приморский край. Свою строчку в десятке заняла и Омская область.

Исследователи задались вопросом, по каким причинам родители выбирают для своих детей частное образование? Больше половины респондентов отметили, что для них является важным формирование комфортной среды для учащихся, 40 % привлекает применение современных технологий и методик преподавания. Более 60 % родителей считают приоритетным качество получаемого ребенком образования в частной школе.

Почти треть опрошенных обращает внимание на хорошее материально-техническое оснащение школьных зданий, дружелюбный ученический коллектив, оптимальную численность классов, удобное расположение школы.

– В среднем по стране в частном секторе общего образования на одного учителя приходится учеников почти в два раза меньше, чем в городских государственных или муниципальных школах. Очевидно, небольшие классы и умеренная педагогическая нагрузка привлекательны как для родителей учеников, так и для учителей, работающих в частных школах, – отметил один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Алексей Тищенко.

Родителей также привлекает разнообразие преподаваемых дисциплин и внеурочных занятий, высокий уровень безопасности. Частная школа, как правило, предоставляет возможность оставить там ребёнка на целый день.

Уточним, что в Омске частные школы начали появляться еще в начале 90-х годов и работали с переменным успехом. Сейчас в городе насчитывается чуть больше десятка частных общеобразовательных заведений.

В 2022 году по инициативе известного предпринимателя и мецената Святослава Капустина открылся уникальный Центр современного образования «Юнита». В подготовительную школу сюда набирают детей с 4-х лет, в первый класс – с 6-7 лет. Поскольку «Юнита» работает по авторской программе всестороннего развития «Ступени успеха», здесь стремятся к тому, чтобы в первый класс было зачислено как можно больше детей из собственной подготовительной школы.

В декабре произошли события, которые можно считать признанием в профессиональной сообществе. В Москве состоялось награждение III Национальной премией дошкольного образования 2024 г., где ЦСО «Юнита» стал лауреатом в номинации «Дошкольное учреждение». А в номинации «Педагог-воспитатель» лауреатом стала руководитель подготовительной школы «Юниты» Светлана Дёмина.

Добавим, что ЦСО «Юнита» прошла процедуру аккредитации по новым стандартам, которые изменились в 2024 году, и вошла в реестр школ, которые имеют право аттестовывать обучающихся по окончании ступени.

РИА «Омск-информ» следит за тем, как развивается ЦСО «Юнита» с момента обсуждения его создания. Этот уникальный проект своими успехами доказывает, что у частного образования в Омске и в России в целом хорошие перспективы.