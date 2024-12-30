Омск-Информ
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·Общество

Парк преобразится к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках реконструкции омского парка Победы на его территории будет организована постоянная экспозиция военной техники, а все скульптуры будут подсвечиваться в темное время суток, сообщает 12 канал. Также в парке появятся интерактивная стена памяти, мультимедийные звезды Победы и сенсорные столы.

Помимо этого подрядная организация «СтройТраст» должна будет обновить гранитные элементы, парапеты, дорожки, бордюры, освещение и лавочки. Работы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, необходимо завершить к маю 2025 года.

·Общество

Парк преобразится к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках реконструкции омского парка Победы на его территории будет организована постоянная экспозиция военной техники, а все скульптуры будут подсвечиваться в темное время суток, сообщает 12 канал. Также в парке появятся интерактивная стена памяти, мультимедийные звезды Победы и сенсорные столы.

Помимо этого подрядная организация «СтройТраст» должна будет обновить гранитные элементы, парапеты, дорожки, бордюры, освещение и лавочки. Работы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, необходимо завершить к маю 2025 года.