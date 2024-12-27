Рекордный рост трафика зафиксирован на платформе Хабр Карьера.

В 2024 году россияне начали чаще пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких сайтах увеличился на 33 % по сравнению с прошлым годом, а число пользователей возросло на 17 %. Наибольший рост наблюдается у сервиса Хабр Карьера, который помогает находить вакансии в IT. Эти данные были получены аналитиками Yota на основе анонимной информации от своих абонентов.

В Омской области количество людей, которые ищут вакансии, увеличилось на 14 %. Наибольшая активность наблюдалась в октябре и ноябре. Абоненты проводили в среднем 63 минуты в день на поиске работы онлайн, что на 15 % больше, чем в прошлом году. В целом по стране время, проведенное соискателями на сайтах по трудоустройству, почти удвоилось.

В 2024 году самым быстрорастущим сервисом для поиска работы стал Хабр Карьера, чья аудитория увеличилась на 40 %, а трафик вырос на 54 %. На втором месте находится HeadHunter с увеличением числа пользователей на 32 % и ростом трафика на 48 %. Третьим по росту стал Superjob, где число соискателей выросло на 6 %, а объем потребляемого трафика – на 11 %.

Несмотря на высокие темпы роста конкурентов, HeadHunter остается лидером по количеству пользователей и объему мобильного трафика. Superjob занимает второе место, а другие сервисы поменяли свои позиции. Государственный портал «Работа России» поднялся на две строчки в рейтинге благодаря увеличению числа пользователей, обогнав Работу.ру и Зарплату.ру.

Основными пользователями, увеличивающими активность на таких сервисах, стали мужчины, составившие 53 % от общего прироста. В то же время мужчины и женщины проводят примерно одинаковое время на этих сайтах. В среднем женщины тратят около 62,6 минуты и 3,16 МБ, а мужчины – 62,9 минуты и 3,12 МБ в месяц.

Больше всего новых соискателей пришло из возрастной группы 46–55 лет, где число пользователей увеличилось на 25 %, а трафик – на 41 %. На втором месте находятся люди старше 56 лет: их стало на 24 % больше, а трафик вырос на 42 %. Также значительно увеличилось количество абонентов в возрасте 26–35 лет – прирост составил 21 % по пользователям и 37 % по трафику. При этом молодежь до 25 лет стала меньше интересоваться поиском работы.

Аналитики выяснили, что разные возрастные группы используют разные сервисы для поиска работы. Самая молодежная аудитория (до 35 лет) собралась на платформах Хабр Карьера и GeekJob, где такие пользователи составляют 61 и 62 % соответственно. А в Superjob и Зарплата.ру больше всего пользователей старше 46 лет – 36 и 33 %.

Кроме того, в пресс-службе МегаФона сообщили, что в этом году особенно активно искали работу жители Красноярского края, на который пришлось более 21 % трафика по Сибири к тематическим интернет-ресурсам. Также в топ-3 активных пользователей сайтов с вакансиями вошли жители Новосибирской и Кемеровской областей, их доля в общем трафике составляет 20 и 14 % соответственно. Наиболее популярным ресурсом для поиска работы считается HeadHunter.

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