Компания успешно провела ребрендинг, улучшила качество связи и расширила покрытие, представила новые продукты.

Российский оператор мобильной связи T2 поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и подводит итоги года уходящего.

Ребрендинг

В 2024 году компания провела ребрендинг. Он стал кампанией года в редакционной премии AdIndex Awards 2024, а инфоповод занял второе место в ТОП-15 охватных инфоповодов из сферы PR, рекламы и брендинга в 2024 году по данным исследования Sostav и «СКАН-Интерфакс». Благодаря технологии Brandboom от оператора наружной рекламы Russ рекламу нового бренда удалось запустить одновременно на 14 тыс. экранах по всей России. Охват населения в Москве достиг 74 %, а в Санкт-Петербурге - 64 %. В Казани цифровой «ковер» с новой айдентикой покрыл всю наружную рекламу города на три часа.

Качество

В 2024 году оператор также вывел в эфир более 25 тысяч базовых станций – на 212,5 % больше, чем за аналогичный период 2023.

За три месяца Т2 внедрила технологию VoLTE в 69 регионах присутствия, применив в 22 из них российские технологии. К середине декабря голосовой трафик в сети 4G достиг 55 %, а количество минут звонков в VoLTE превысило 9 млрд в месяц.

Помимо этого, оператор расширил покрытие на автотрассах федерального значения М11 «Нева», М12 «Восток», покрыл платный участок трассы в объезд Ростова-на-Дону, а также нарастил башенную инфраструктуру на трассе М4 «Дон».

Т2 также продолжила улучшать indoor покрытие в социально значимых объектах, обеспечивая абонентов сетями 3G и 4G внутри помещений. Технические работы затронули не только спортивные комплексы, торговые и бизнес-центры, но и крупные ЖК – для этого был подписан ряд соглашений с крупными девелоперами, включая ФСК, MR Group и группу компаний ТОЧНО.

Новые продукты

Оператор продолжает развивать мультиподписку MiXX. В мае в ней появились новые предложения – сервис «Пакет» от X5 и подписка Ozon Premium. В сентябре, при партнерстве с Яндекс Плюсом, Т2 представила пользователям MiXX обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. В декабре оператор, в партнерстве с ВТБ, впервые на телеком-рынке добавила в мультиподписку продукт банковского сегмента – сервис «ВТБ-Вклад MiXX». Теперь пользователям доступна возможность открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5 % годовых.

Т2 запустила тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в праздники и выходные, навсегда зафиксировал стоимость тарифов открытой линейки.

В 2024 году клиенты Т2 обменяли 1,7 млрд минут и 6 млн ГБ на кофе, завтраки, скидки на такси, цифровые сервисы, смартфоны и другие товары и услуги. Программа «Минуты – новая валюта» продолжит действовать. В рамках акции «Культурный обмен» клиенты смогут менять минуты на билеты в музеи. В акции принимают участие 40 музеев в 15 городах России.

Безопасность

T2 блокирует около 12 млн вызовов с подменных номеров в месяц. Оператор запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp, который позволяет клиентам узнать вероятную цель вызовов от аккаунтов не из списка контактов. Функция позволяет маркировать потенциально мошеннические звонки.

В 2024 году компания совместно с ГК «Солар» реализовала возможность бесплатно заказать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении подробный отчет о скомпрометированных данных. С августа клиенты Т2 уже заказали более 1 млн отчетов.

Помимо этого, T2 подписала на Finipolis соглашения о разработке и запуске проектнотехнологических решений для противодействия мошенничеству. Соглашения направлены на рост безопасности финансовых услуг для клиентов совместно с Газпромбанк Мобайл, Банком ДОМ.РФ, Совкомбанком и ОТП Банком.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама