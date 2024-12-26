Ранее в Омске проходил Гран-при, который за два дня собрал 18 тысяч зрителей.

В Омске завершился один из самых значимых спортивных мероприятий этого года – «Ростелеком – чемпионат России по фигурному катанию на коньках». На протяжении четырех дней лучшие фигуристы страны показывали свои навыки. Соревнования проходили на современной «G-Drive Арене», вмещающей 12 тысяч зрителей.

Все желающие, как местные жители, так и гости города, могли насладиться интересной программой, ярким открытием и показательными выступлениями.

– Ранее в Омске на высоком уровне организовали один из этапов гран-при по фигурному катанию, который за два дня собрал 18 тысяч зрителей. Регион показал, что готов к проведению чемпионата всероссийского значения. Для меня лично это особенно приятно – это мой родной город, – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.

Захватывающие соревнования «Ростелеком – чемпионата России по фигурному катанию на коньках» транслировались в прямом эфире на Первом канале и были доступны на видеосервисе Wink. Зрители увидели как пары, так и сольные номера, а также танцы на льду от лучших фигуристов России.

– Мы рады быть причастными к этому масштабному и долгожданному событию. Ростелеком активно поддерживает российский спорт и уже много лет выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России». В парных танцах победителями стал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. А в парном катании – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В одиночном катании среди мужчин лучший результат показал Владислав Дикиджи. Среди женщин – Аделия Петросян, – добавил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком»

В фойе ледового комплекса «Ростелеком» были организованы две площадки для гостей, где проходило много интересных активностей. Зрители могли участвовать в квизах о фигурном катании, киновикторинах, решать цифровые головоломки и фотографироваться в зоне с дополненной реальностью.

В течение чемпионата в рамках розыгрышей в бренд-зоне Ростелекома было раздано более 500 ценных призов и сувениров. Главными подарками стали колонки VK Капсула с голосовым помощником Марусей. С помощью этого современного устройства победители могли пользоваться голосовым управлением на видеосервисе Wink от Ростелекома, включая фильмы и сериалы, переключая каналы и перематывая эфир. Также при использовании системы «умный дом» можно было управлять устройствами, такими как лампочки, розетки и бытовая техника.

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388. Реклама