Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев подвел итоги 2024 года.

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев провел предновогоднюю пресс-конференцию. Компания подвела итоги года и рассказала о тех проектах, которые планируются на 2025 год. Пресс-конференция проводилась в Новосибирске, а представители СМИ Сибирского федерального округа могли общаться и задавать вопросы в режиме видео-конференц-связи.

В первую очередь Дмитрий Солнцев отметил, этот год ознаменовался ростом ключевой ставки, и из этого следует увеличившийся спрос на вклады. В 2024 году Сбер отмечает рост спроса на вклады на 45 %. Число активных вкладчиков выросло на 212 тыс. человек год к году.

Еще на прошлой неделе Сбер повысил процентные ставки по вкладам до 22,5 % годовых при размещении средств на шесть месяцев при размере вклада от 1 млн рублей.

Важным моментом Дмитрий Солнцев также назвал развитие ИИ-технологий. На данный момент «Сбер» активно создает и развивает AI-сервисы, среди которых нейросетевая модель GigaChat. Кроме того, пользователи даже вне сферы бизнеса могут получать преимущества от этой модели, в том числе, например, в рамках системы «умного дома». В общем и целом применение нейросетей в сфере недвижимости наиболее активно развивается в Омске и Новосибирске.

В Сибири проводился ряд мероприятий, которые направлены на развитие ИИ-технологий, партнерства бизнеса и разработчиков моделей искусственного интеллекта. К примеру, в Красноярске прошел круглый стол «Цифровая трансформация. Перспективы и вызовы в области искусственного интеллекта». Участники обсудили применение искусственного интеллекта в государственном секторе, медицине, безопасности, сельском хозяйстве и других.

Безопасность и кибербезопасность также стали важной темой пресс-конференции. Чем больше развиваются цифровые технологии, тем больше новых угроз встречают как рядовые пользователи, так и крупные компании.

– Для того чтобы воспрепятствовать планам злоумышленников в отношении наших клиентов, мы используем разные способы, и в первую очередь антифрод-систему, – рассказывает Дмитрий Солнцев. – Это уникальная платформа, которая выявляет подозрительные операции, оценивая поведение клиентов по более чем тысяче параметров с эффективностью в 99,8 %. Система фиксирует, когда по счетам клиентов происходит попытка провести нетипичные для него операции, и блокирует их.

Помимо создания систем защиты Сбер также продвигает повышение грамотности пользователей. Специалисты компании во всех регионах присутствия проводят обучение финансовой грамотности и безопасности как для детей, так и для взрослых, в том числе в рамках проекта «Серебряный клуб». Сбер поддерживает и обновляет общедоступную и бесплатную библиотеку знаний по кибербезопасности «Кибрарий».

Еще один из важных моментов 2024 года – обновление офисов Сбера по всем регионам Сибири. Обновленные офисы спроектированы для максимального удобства как для сотрудников, так и для посетителей.

Кроме того, Сбер активно сотрудничает – и продолжит сотрудничество в 2025 году – с ведущими вузами и ссузами Сибири. Практику в Сбере прошли более 2 тысяч студентов, а доля трудоустроенных выпускников превысила 20 %. Компания предлагает студентам реальные проекты, участие в студенческом акселераторе и возможность карьерного роста уже на ранних этапах профессионального пути.

Также компания развивает HR-технологии, организовывая форумы и приглашая экспертов с целью создать сообщество под лозунгом «Сибирь для Человека – регион для бизнеса». Компания заинтересована в развитии всего региона. Сейчас в сообщество входят более 350 компаний, и на этом Сбер не собирается останавливаться.

Под конец пресс-конференции Дмитрий Солнцев поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал праздничного настроения, спокойствия, тепла и уюта в эти предпраздничные дни.

ПАО «Сбербанк». ИНН 7707083893. Реклама