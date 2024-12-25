Владельцы смартфонов Apple активнее, чем владельцы гаджетов на базе Android.

Несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений, количество устройств (смартфонов и планшетов), которые используются для онлайн-банкинга, в России выросло в этом году на 15 % по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.

Эксперты связывают это с тем, что ранее не доверявшие таким приложениям люди переменили мнение. Клиентов в возрасте 61–70 лет стало больше на 23 %, а старше 70 лет – на 42 %. Отметим, что владельцы iPhone стали пользоваться онлайн-банками на четверть чаще (около 25 %). Владельцы Android – только на 13 %.

Онлайн-банкингом пользуется уже 91 % абонентов сотового оператора.

На 60 % выросло потребление трафика в банковских сервисах. Общий интернет-трафик за тот же период вырос чуть более чем на 10 %, а значит, трафик на сайты и приложения банков вырос в 6 раз сильнее, чем средние показатели интернет-пользования. Это объясняется увеличением количества сервисов, которые предоставляют банки, и простотой получения услуг.

В Омской области онлайн-банкингом с начала года стали пользоваться на 17 % больше владельцев смартфонов. Средний трафик в регионе в тематических приложениях вырос на 68 %. Однако омичи в этом отношении уступают жителям Республики Алтай (+ 22 %), Новосибирской области (+ 20 %) и Алтайского края (+ 19 %).

Среди пользователей онлайн-банкинга в Омске 22 % владельцев iOS-устройств. При этом они потребляют 30 % трафика. Владельцев Android-устройств 72 %, но они потребляют 66 % трафика. Анализ трафика за последние два года подтверждает, что владельцы Apple-девайсов больше скачивают и передают.

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