Детей-героев, которые не словом, а делом помогают участникам СВО, поздравили на утреннике.

Группа компаний «Трамплин» провела в Омске уникальную акцию – отметить заслуги детей-героев Омского района Омской области. В ресторане «Станция сады» прошел благотворительный утренник, на котором ребятам вручили ценные подарки и благодарственные письма за их достижения.

Приглашенных детей называют героями по полному праву: они бескорыстно и по своей инициативе помогают фронту и победе. Ребята изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, отправляют посылки бойцам на передовую, оказывают помощь ветеранам войны и труда, ухаживают за памятниками, посвященными героям войны. Многие из ребят участвуют в «Движении первых» и являются активистами в своих школах.

– На сегодняшний день очень много фокуса на детях участников специальной военной операции, – рассказывает начальник управления социальной политики Омского района Любовь Бархатова. – Но мы бы хотели обратить внимание на тех ребят, которых самих можно было бы назвать героями, которые сами делают что-то, что помогает победе. Настрой и отзывы очень позитивные: и ребята, и их родители, и их школьные учителя были очень рады и горды, когда мы приглашали их. Хотелось бы и дальше продолжать взаимодействие с «Трамплином», со «Станцией сады», потому что идеи есть – осталось придумать, как их правильно реализовать.

Виктория Шаповалова, ученица Пушкинской СОШ Омского района, одна из приглашенных, получила награду за изготовление маскировочных сетей, окопных свечей и сухого душа, поделилась своими впечатлениями.

– Мне всегда хотелось активно участвовать в общественной жизни, в школе я всегда была активисткой, – рассказывает Виктория. – Поэтому я с удовольствием взялась за это дело и планирую делать еще больше для того, чтобы помочь фронту.

Ее мама, Ольга Евгеньевна, также осталась довольна мероприятием.

– Я считаю, что дети прекрасно понимают, что то, что они делают, – это не просто так, что их работа действительно помогает стране, – подчеркивает Ольга. – Формат такого утренника отличный, и хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проходили чаще. И сами подарки я считаю идеальными – все наши детки очень творческие, любящие работать руками, так что подарки от «Трамплина» попали прямо в точку!

К слову о подарках, помимо грамот и благодарственных писем, дети получили сертификаты для хобби-гипермаркета «Леонардо». Действительно, для школьников это отличный формат, поскольку ребята сами смогут выбрать, к какому именно их увлечению они смогут подобрать «обновку».

– Миссия группы компании «Трамплин» – поддерживать проекты, которые помогают развитию Омской области, – заявил заместитель руководителя и и куратор проектов Группы компаний «Трамплин» Сергей Маркер. – И, как уже отмечала Любовь Владимировна Бархатова, детей, которые активно помогают фронту, часто не замечают. Поэтому совместно с администрацией Омского района мы решили провести мероприятие именно в таком формате.

Мероприятие прошло крайне успешно: дети и родители остались довольны, и организаторы готовы к тому, чтобы продолжить подобные патриотические проекты.