Омск-Информ
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·Общество

Ее производит сахалинское предприятие-призрак.
Омский Роспотребнадзор предупредил о потенциально опасной икре из Сахалинской области. Производителем значится ООО «Персей», однако по указанному на этикетке адресу никакого производства нет.
– С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. Деятельность юридического лица прекращена 20.12.2019 в связи с его ликвидацией, – отметили в ведомстве.
Эту икру производят неизвестные лица в неизвестных условиях. Омичам, если они встретят этот продукт в магазинах, советуют не покупать его, а сообщить в Роспотребнадзор.
·Общество

Ее производит сахалинское предприятие-призрак.
Омский Роспотребнадзор предупредил о потенциально опасной икре из Сахалинской области. Производителем значится ООО «Персей», однако по указанному на этикетке адресу никакого производства нет.
– С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. Деятельность юридического лица прекращена 20.12.2019 в связи с его ликвидацией, – отметили в ведомстве.
Эту икру производят неизвестные лица в неизвестных условиях. Омичам, если они встретят этот продукт в магазинах, советуют не покупать его, а сообщить в Роспотребнадзор.