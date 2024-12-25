На скованном пробками Левобережье открылась АЗС, на которой за счет касс самообслуживания и разделения потоков легкового и грузового транспорта можно прилично ускориться.

Утверждение, что в современном мире больше всего ценится время, к предновогоднему Омску относится, похоже, не в полной мере. Горожане вынуждены порой часами томиться в пробках, вызванных предпраздничной суетой и ремонтом нескольких магистралей. Ограничение движения по мосту у Телецентра (им. 60-летия ВЛКСМ) добавило проблем всем омичам, но особенно жителям Левобережья. Там и без того на протяжении уже нескольких месяцев закрыт для транспорта бульвар Архитекторов, а вместе с ним – несколько заправок.

АЗС с новыми возможностями цифровых сервисов начала работу на Волгоградской, 70. При проектировании учтены направления транспортных потоков и предпочтения клиентов. Станция расположена хоть и в черте города, но в непосредственной близости от федеральной трассы Р-402 Омск – Тюмень, что делает ее очень востребованной. Однако длинных очередей здесь нет. Для ускорения обслуживания потоки заправляющегося легкового и грузового транспорта разделены. Благодаря этому на АЗС могут одновременно, не пересекаясь друг с другом, заправляться четыре легковушки и два большегруза.

Новая АЗС не случайно называется интерактивной. Фасады и интерьер оформлены медиаэкранами с информацией о товарах и услугах, погоде, ситуации на дорогах. Но главное, что позволила сделать цифровизация, – добиться ускорения обслуживания. В торговом зале АЗС установлена касса самообслуживания. На ее большом сенсорном экране сразу видны все колонки, сколько литров уже в баке, стоимость заправки. Нужно найти свою колонку на экране, нажать «оплатить», и касса автоматически предоставит варианты расчета: с помощью карт – банковской, бонусной или топливной, либо с помощью системы быстрых платежей.

Касса самообслуживания, во-первых, быстра сама по себе. Во-вторых, она позволяет разделить клиентов на тех, кто действительно торопится, и тех, у кого есть время пообщаться с кассиром на тему выбора напитков, горячей выпечки и товаров в дорогу.

Практика показывает, что автолюбители мгновенно привыкают к новшеству на АЗС и все чаще предпочитают терминал привычной кассе. В сети «Газпромнефть» сейчас работает 12 АЗС с кассами самообслуживания, в перспективе их количество будет расти.