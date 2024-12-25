Омск-Информ
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·Общество

Как минимум 7 дней будут выходными.
«Почта России» опубликовала график работы омских отделений в новогодние праздники:
  • 30 декабря: большинство отделений работают по субботнему графику; отделения, где выдают посылки с маркетплейсов, – в обычном режиме.
  • 31 декабря: у большинства отделений выходной; отделения, в которых выдают посылки с маркетплейсов, будут работать до 19:00.
  • 1 и 7 января: выходные для всех почтовых отделений.
Пенсии и пособия доставят по графику. Только получающие 7-го числа получат их заранее.
·Общество

Как минимум 7 дней будут выходными.
«Почта России» опубликовала график работы омских отделений в новогодние праздники:
  • 30 декабря: большинство отделений работают по субботнему графику; отделения, где выдают посылки с маркетплейсов, – в обычном режиме.
  • 31 декабря: у большинства отделений выходной; отделения, в которых выдают посылки с маркетплейсов, будут работать до 19:00.
  • 1 и 7 января: выходные для всех почтовых отделений.
Пенсии и пособия доставят по графику. Только получающие 7-го числа получат их заранее.