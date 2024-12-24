Михаил Кривошеев отработал на предприятии более 40 лет, а общий стаж заводской династии насчитывает 110 лет.

Губернатор Виталий Хоценко вручил первую в истории региона награду «Герой Омской области». Учрежденное недавно почетное звание было присвоено работнику Омского завода транспортного машиностроения Михаилу Кривошееву.

– Награду «Герой Омской области» мы учредили совсем недавно. И будем отмечать ею заслуги тех, кто прославляет наш регион и делает все ради благополучия нашей Омской области, – прокомментировал Хоценко.

Михаил Михайлович Кривошеев более 40 лет работает на Омсктрансмаше. А общий стаж его заводской династии насчитывает 110 лет.

– Для меня награда – огромная честь, – отмечает заводчанин. – Мы действительно большая династия. На заводе мы работали четыре брата и сестра. Сейчас трудятся сын и зять. Еще и внук хочет здесь работать.

В церемонии также принял участие гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» (завод Омсктрансмаш является частью этой структуры) Александр Потапов.

– Сегодня знаковый день – награда нашла своего героя. Это высокая честь и большая ответственность. Через руки Михаила Михайловича проходят все машины, которые выходят с конвейера. Наши ребята, которые эксплуатируют эту технику, оценивают ее по достоинству. Это награда всего коллектива завода и всей Омской области, – подчеркнул Потапов.

Звание «Герой Омской области» присваивают омичам, которые добились значительных результатов, связанных с обеспечением благополучия и процветания региона. Кроме того, почетные знаки будут вручать тем, кто совершил военный подвиг, героический поступок, прославивший человека в Омской области и за ее границами.