Омск-Информ
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·Спорт

Летом его экстренно подписали на замену получившему травму Владимиру Ткачеву, но бывший форвард «Ак Барса» откровенно провалился в Омске.

ХК «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Соглашение с ним действовало до конца текущего сезона. Игроку пожелали успешного продолжения карьеры.

В межсезонье «ястребы» экстренно подписывали Галиева, когда травму получил лидер команды Владимир Ткачев. Переговоры между омским клубом и бывшим форвардом «Ак Барса» заняли всего два часа. Однако мастеровитый нападающий в Омске откровенно провалился. Он не только не стал заменой Ткачева, но и играл в основном в нижних звеньях. В 33 матчах регулярного чемпионата он набрал всего 7 (2+5) очков по системе «гол+пас». Разговоры об уходе Галиева ходили еще с октября.

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·Спорт

Летом его экстренно подписали на замену получившему травму Владимиру Ткачеву, но бывший форвард «Ак Барса» откровенно провалился в Омске.

ХК «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Соглашение с ним действовало до конца текущего сезона. Игроку пожелали успешного продолжения карьеры.

В межсезонье «ястребы» экстренно подписывали Галиева, когда травму получил лидер команды Владимир Ткачев. Переговоры между омским клубом и бывшим форвардом «Ак Барса» заняли всего два часа. Однако мастеровитый нападающий в Омске откровенно провалился. Он не только не стал заменой Ткачева, но и играл в основном в нижних звеньях. В 33 матчах регулярного чемпионата он набрал всего 7 (2+5) очков по системе «гол+пас». Разговоры об уходе Галиева ходили еще с октября.

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