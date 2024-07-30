Как заявил генменеджер «ястребов», приход этого игрока никак не связан с травмой лидера «Авангарда» Владимира Ткачева.

ХК «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Станиславом Галиевым. Предыдущий сезон он провел в «Ак Барсе». Как подчеркнуло руководство «ястребов», приглашение Галиева не связано с травмой лидера «Авангарда» Владимира Ткачева, выбывшего на полгода из-за травмы ахиллова сухожилия.

– Кандидатуру Станислава Галиева мы рассматривали наряду с другими в течение длительного времени, обсуждали ее с главным тренером. Подписание этого форварда не связано с травмой Владимира Ткачева, – заявил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Наш выбор обусловлен совокупностью сильных качеств нападающего, а также его опытом выступления на разных уровнях, в том числе в Северной Америке. Станислав везде держал свой уровень, стабильно набирал очки, отмечаясь при этом положительным показателем полезности.

В стане «ястребов» верят, что Галиев сможет провести лучший этап своей хоккейной карьеры в «Авангарде».

За 66 игр в составе казанского «Ак Барса» в прошлом сезоне Станислав Галиев набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В «Авангарде» он будет выступать под номером 22.