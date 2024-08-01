Еще днем в понедельник нападающий был в подвешенном состоянии, а к вечеру обрел сильную и амбициозную команду.

Новичок «Авангарда», нападающий Станислав Галиев рассказал о переходе в омский клуб. «Ястребы» объявили о заключении однолетнего контракта с Галиевым во вторник, 30 июля. Как выяснилось, переговоры с игроком состоялись накануне и заняли менее двух часов.

– Переговоры заняли менее двух часов. В понедельник созвонились и все решили, – сказал Галиев после сегодняшней открытой тренировки «ястребов».

Прошлый сезон хоккеист провел в составе казанского «Ак Барса», но продлевать контракт с ним клуб из Татарстана не торопился. И тут на горизонте появились омичи.

– Было такое подвешенное состояние, никакой конкретики. Слава богу, что все так решилось. Я очень счастлив и доволен. Знаю, что у «Авангарда» всегда цель – Кубок Гагарина. Так что амбиции клуба и мои абсолютно идентичны, – подчеркнул новичок «Авангарда».

Наблюдатели и эксперты полагают, что «ястребы» взяли Станислава Галиева на замену получившему тяжелому травмы лидеру команды Владимиру Ткачеву, однако, похоже, обладателя Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса» будут наигрывать во втором звене. На сегодняшней тренировке он катался именно там.