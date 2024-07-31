Полноценно заменить травмированного Владимира Ткачева нападающий не сможет, но окажет «ястребам» существенную помощь.
Известные в прошлом хоккеисты Сергей Коньков и Никита Щитов оценили переход в «Авангард» нападающего Станислава Галиева. Накануне омский клуб подписал с ним однолетний контракт.
Как отметил Щитов, новобранец вряд ли полноценно заменит лидера «ястребов» Владимира Ткачева, выбывшего на полгода из-за травмы ахиллова сухожилия, но способен существенно помочь «Авангарду».
– Я не думаю, что Станислав полноценно заменит Ткачева. Тем не менее он окажет хорошую помощь команде на срок восстановления Владимира. Да и после его возвращения Галиев поможет. Это классный игрок с хорошим броском, – цитирует Щитова «РБ Спорт».
Коньков также считает, что новичок усилит нападение «ястребов».
– Галиев – хороший игрок. Он вполне может усилить нападение «Авангарда». В связи с травмой Ткачева Омску нужно любое усиление. Так что этот переход выглядит прекрасно. Самое главное, чтобы Станислав проявил свои сильные качества – голевое чутье и реализацию моментов, – подчеркнул Коньков.
В прошлом сезоне, выступая за казанский «Ак Барс», 32-летний Галиев провел 61 матч и набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф он отыграл пять безрезультативных матчей.