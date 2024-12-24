Более половины клиентов, заказавших отчеты проверки утечки персональных данных, сделали это повторно. Услуга оказалась востребованной.

В 2024 году клиенты оператора мобильной связи Т2 заказали более 1 млн проверок утечки персональных данных от «Солара». Бесплатная услуга для абонентов Т2 и «Ростелекома» была запущена в августе и стала очень востребованной. Как отметили в компании T2, более половины клиентов, воспользовавшихся ею, заказывали отчет повторно.

– Миллион проверок на утечки персональных данных – показатель роста ответственности пользователей при обращении со своими данными, – отмечает директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.–Мы неоднократно говорили о том, что в борьбу с киберугрозами Т2 входит не только как мобильный оператор, но и как компания, которая заботится о своих клиентах. Бесплатный сервис, внедренный в наше мобильное приложение совместно с «Соларом», помогает клиентам не просто получить информацию об утечках, а сформировать новые цифровые привычки. Особенно показательным является то, что больше половины наших абонентов, которые воспользовались этой услугой, заказали отчет повторно. Это значит, что они стали внимательнее относиться к той информации о себе, которой делятся в сети.

Новая услуга предоставляется на базе сервиса мониторинга Solar AURA. Он ежедневно мониторит сеть и собирает информацию о скомпрометированных данных: имя, телефон, почта, адрес и пароли. В отчете также указаны вероятные даты утечек и цифровые площадки, с которых они произошли. Эта информация помогает пользователям своевременно менять пароли, предотвращать взломы аккаунтов в социальных сетях и быть осторожнее, предоставляя свои данные онлайн-сервисам.

– Сегодня тема утечек личных данных стала очень важной. Крайне важно знать, какие конкретно данные оказались под угрозой, так как это поможет лучше защитить себя от возможных рисков. Сервис AURA ежедневно фиксирует новые массивы утечек и предоставляет отчеты пользователям. Меньше чем за полгода было предоставлено более 1 млн отчетов с данными по утечкам. Данный вопрос очень важен для нас, мы сейчас буквально сообщаем гражданам о необходимости соблюдения цифровой гигиены и предусмотрительного формирования своего профиля в эпоху массового развития электронных сервисов. Это дает возможность каждому более осознанно относиться к своей цифровой защите, – подчеркивает директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Игорь Сергиенко.

Воспользоваться услугой можно в личном кабинете на сайтах компаний, а также в мобильных приложениях t2 и «Мой Ростелеком». Отчет формируется автоматически за несколько секунд. Помимо подробной информации об утечках, пользователь получит рекомендации от экспертов Solar AURA, как защитить свои данные от мошенников.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама