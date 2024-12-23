Устрой новогодние каникулы или корпоратив в теплой атмосфере природы, согреваясь в горячем бассейне под звездами.

В экопарке «Малина» можно интересно и атмосферно встретить Новый год, провести новогодние каникулы или организовать необычные корпоративы – свободные места еще есть. Если вы хотите отпраздновать праздники необычно, с комфортом и вкусной пищей, то вам стоит обратить внимание на экопарк. Вы можете собрать компанию, пригласить друзей или отметить праздник с семьей – выбор за вами.

Отдых в «Малине» включает комфортные экодома и стильные глэмпы, горячий бассейн на открытом воздухе среди вековых сосен, русскую баню, живописный лес и прекрасную природу, а также вкусные завтраки и разнообразное меню. Экопарк «Малина» – это место для гармоничного отдыха, где вы сможете забыть о городской суете, расслабиться и укрепить здоровье. Здесь можно быстро восстановиться, набраться сил и настроиться на позитив.

Экодома и утепленные глэмпы обеспечивают уют в любое время года. Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: уютной гостиной, спальней с двуспальной кроватью, мини-кухней с посудой, СВЧ и кофемашиной, туалетной комнатой с душевой кабинкой и открытой террасой с зоной для мангала.

Кедровая баня в экопарке «Малина» – это незабываемое удовольствие. Она предлагает уникальную парную, где гости могут расслабиться, лежа на индивидуальных лежаках. Здесь имеются специальные качели для ног, которые создают удобное положение и помогают достичь максимального эффекта от процедур.

Открытый бассейн с автоматической системой подогрева и очистки воды работает круглый год, чтобы наслаждаться отдыхом в окружении сосен под голубым небом. Зимой температура воды достигает 38 °C, что создает настоящий кайф. Корпоративный отдых в экопарке «Малина» – это особое направление. Атмосфера и комфорт здесь оставят у вас самые приятные воспоминания. Корпоратив включает в себя свежий воздух, великолепный зимний лес, уникальный термальный бассейн под открытым небом, баню и сауну, а также новогодний банкет от опытных поваров.

Стоимость начинается от трех тысяч рублей с человека. Пройдите зимние праздники в «Малине» и подарите себе отличное настроение. Здесь всегда тепло и уютно, независимо от погоды. Эмоции и впечатления от такого отдыха точно запомнятся надолго. Экопарк «Малина» находится по адресу: Красноярка, Лесношкольная, 13а. Подробности можно узнать по телефону 488-288.

АНО «ЦДСО «Буревестник». ОГРН: 1235500002022. Реклама