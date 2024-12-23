Оператор Т2 расширяет покрытие сети, предоставляя жителям удаленных деревень доступ к современным цифровым сервисам.

В северной части Омской области несколько старинных поселений теперь могут пользоваться 4G-интернетом благодаря оператору мобильной связи T2. Это значит, что жители имеют доступ к голосовым звонкам и быстрому интернету. Теперь они смогут использовать государственные цифровые сервисы, общаться в социальных сетях, мессенджерах и смотреть фильмы в высоком качестве.

Сотовая связь появилась в пяти селах и деревнях, расположенных в Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском и Знаменском районах. В числе этих населенных пунктов – деревня Слобода, основанная в XVII веке, где сейчас живет около 300 человек, и деревня Утузы, первое упоминание о которой датируется 1703 годом, с населением менее 300 человек. Также связь доступна в селе Никольск и деревнях Бобровка и Ураш.

– Покрытие Т2 приближается в Омской области к 100 %. Мы продолжаем обеспечивать связью отдаленные и малонаселенные деревни. Как показывает практика, жители сельской местности становятся чуть ли не самыми активными пользователями интернета в регионе. Связь там очень востребована, поэтому для нас очень важно дойти до каждого уголка области. В этом году мы впервые зашли в 26 населенных пунктов. Это значит, что еще 15 тысяч жителей теперь могут учиться и работать онлайн, пользоваться «Госуслугами», отдыхать за просмотром фильмов, – рассказал Андрей Криницин, директор филиала Т2 в Омской области

Сеть 2G обеспечивает надежные голосовые вызовы, а 4G предлагает быстрый интернет. Кроме того, в сельских районах внедрена технология VoLTE (Voice over LTE), которая позволяет проводить звонки через интернет, обеспечивая высокое качество связи и возможность пользоваться интернетом во время разговора.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама