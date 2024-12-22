Глава «ТГК-11» Олег Хилько заявил, что претензии касались ремонтируемого и не эксплуатируемого в отопительный сезон оборудования.

Генеральный директор АО «ТГК-11» Олег Хилько объяснил, почему Омску не выдали паспорт готовности к отопительному сезону. В конце ноября об этом заявил полпред президента по СФО Анатолий Серышев. Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что главную роль в этом сыграла компания «ТГК-11», вовремя не устранившая нарушения.

Глава ресурсоснабжающей организации месяц спустя в своем ответном слове рассказал, что Ростехнадзор выдал 98 замечаний. Олег Хилько утверждает: их устранение шло по плану.

– Сроки устранения замечаний обсуждались на оперативном совещании под руководством губернатора Виталия Хоценко, которое он провел в октябре на ТЭЦ-5, они согласованы со всеми инстанциями и ведомствами, в том числе в рамках решений судов. Кто бы что ни говорил, ни один срок мы не нарушили. У Ростехнадзора были как реальные технические претензии, так и «бумажные», что называется, – пояснил Хилько.

Глава «ТГК-11» сообщил, что нарекания возникли из-за оборудования, которое либо находится в ремонте, либо не эксплуатируется в зимний период.

– К примеру, 15 из 98 замечаний предъявлены к оборудованию, которое находилось в ремонте. Речь идет о турбине и котле, которые мы вывели из капитального ремонта только 30 ноября, а замечания к их состоянию были написаны задолго до этой даты, – приводят доводы Хилько «Коммерческие вести». – Еще примерно столько же замечаний относится к оборудованию, которое не эксплуатируется и не предполагается к включению в этот отопительный сезон. Также нам предписано провести экспертизу промышленной безопасности.

Однако для экспертизы нужно останавливать работу ТЭЦ.

Ранее председатель комитета горсовета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов говорил, что получить паспорт готовности вполне реально. Работая первым заместителем мэра Омска, он доказал на практике, что такое возможно. Именно поэтому Фролов устроил настоящий разнос ресурсникам.