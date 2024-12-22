Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» надеется, что с канадским тренером у команды все получится.
Бывший нападающий омского «Авангарда», ныне капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал оценку новому канадскому главному тренеру «ястребов» Ги Буше. Форвард играл против клубов «Тампа» и «Оттава» в периоды, когда наставник их возглавлял.
Овечкин высказался сдержанно, явно стараясь не обидеть наставника.
– Опять же, это руководство «Авангарда» выбирает, кто будет стоять у руля команды. У них был опыт с Бобом Хартли, и омичи завоевали Кубок Гагарина в 2021 году, – заявил Овечкин «Матч ТВ». – Как я знаю, Тодд Рирден думал возглавить «Авангард» – мы с ним вместе в «Вашингтоне» работали. Что тут скажешь? Дай бог, чтобы все получилось. Не мне решать. Ги Буше опытный тренер, много работал в НХЛ. Так что просто будем смотреть. Вот «Авангард» же не просто так выдал сейчас четыре победы подряд.
Стоит отметить, что вчера «ястребы» уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4.