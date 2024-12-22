Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» вспомнил, как провел за «Авангард» летние сборы.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему призывал голосовать за Омск как «Молодежную столицу России». Он напомнил, что сам некоторое время был нападающим «Авангарда». Именно из омской команды Овечкин уезжал в НХЛ.

– Я знал, что в финал выходили два города – Омск и Пермь. Выбор в пользу Омска я сделал уже потому, что я там несколько раз бывал, когда приезжал на матчи с «Авангардом», – приводит слова Овечкина «Матч ТВ». – И свою роль сыграло то, что в 2005 году я уезжал в НХЛ через Омск, когда на время подписал контракт с «Авангардом» и даже провел с этой командой летние сборы.

Александр Овечкин припомнил и знаменитую фотографию, где он тренируется в футболке «ястребов».

– Почти 20 лет уже прошло! – добавил Овечкин.

Омский «Авангард» 20 лет назад знаменитого нападающего пытался «отбить» у московского «Динамо», предложив контракт на 1,8 млн долларов. В то время как Овечкин уже был выбран «Вашингтоном» из НХЛ на драфте 2004 года. Предварительный контракт с «ястребами» был подписан, однако столичный клуб подал в суд. За «Динамо» признали права на игрока. Но сам Александр Овечкин настаивал на том, что в Москву не поедет и отправится играть за океан. Что он и сделал в итоге.