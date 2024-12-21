К началу третьего периода «ястребы» выигрывали 3:1, но провалили заключительный отрезок матча.

Хоккеисты омского «Авангарда» сенсационно проиграли выездной матч против тольяттинской «Лады». После неудачного стартового отрезка (0:1) «ястребы» выдали отличный второй период, забросив три безответные шайбы в ворота хозяев.

Но довести до победы матч против прямого конкурента за место в плей-офф омичи не смогли. В третьей двадцатиминутке «ястребы» пропустили три шайбы и позволили «Ладе» победить со счетом 4:3.

Благодаря этому успеху волжане всего на три очка отстают от зоны плей-офф, имея в запасе два матча. «Авангард» идет на седьмом месте. Следующую игру омичи проведут 23 декабря в Магнитогорске против местного «Металлурга». Начало в 20:00 по омскому времени.