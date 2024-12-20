Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Он начнет работать уже в ближайшую субботу.
С завтрашнего дня омский Дендрологический сад имени Г. И. Гензе откроется для зимнего посещения. Как сообщает Управление по охране животного мира, заснеженные пейзажи сада будут доступны со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.
Напомним, в Дендрологическом саду имени Гензе в Омске растет более 250 видов деревьев и кустарников, в том числе из Красной книги региона.
·Культура/Афиша

Он начнет работать уже в ближайшую субботу.
С завтрашнего дня омский Дендрологический сад имени Г. И. Гензе откроется для зимнего посещения. Как сообщает Управление по охране животного мира, заснеженные пейзажи сада будут доступны со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.
Напомним, в Дендрологическом саду имени Гензе в Омске растет более 250 видов деревьев и кустарников, в том числе из Красной книги региона.