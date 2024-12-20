Молодая пассажирка автомобиля скончалась на месте.

Куйбышевский районный суд города Омска решил арестовать 22-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, ночью 17 декабря 2024 года Юхин Д.А., будучи пьяным, управлял автомобилем «Фольксваген-Джетта» и ехал по улице Орджоникидзе со скоростью около 102 км/ч, что превышает допустимую норму. Он не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, которое находилось на разделительной полосе. В результате этого происшествия 25-летняя пассажирка автомобиля получила серьезные травмы и скончалась на месте.

Суд, учитывая все обстоятельства дела и предыдущие правонарушения обвиняемого, который с 2019 года неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, решил заключить его под стражу сроком на два месяца. Он будет содержаться в следственном изоляторе в Омске. Это решение пока не вступило в законную силу.