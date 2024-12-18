Авария произошла вечером на улице Орджоникидзе.

Во вторник, 17 декабря, около 22 часов на улице Орджоникидзе в центре Омска произошло ДТП, в результате которого погибла 26-летняя девушка. Омичка ехала на автомобиле «Фольксваген Джета», которым управлял парень ее возраста.

Как сообщили в полиции, у дома №85 водитель не справился с управлением, и машина снесла металлический забор, разделяющий две стороны дороги. От полученных травм пассажирка иномарки скончалась на месте.

На снимках с места аварии видно, что легковушка находилась на трамвайных путях. Возможно, водитель автомобиля наехал колесами на рельсы и потерял управление. В обстоятельствах и причинах ДТП сейчас разбирается полиция.