В момент аварии «Фольксваген» несся со скоростью более 100 км/ч. Возбуждено уголовное дело.

Следственное управление УМВД по Омской области возбудило уголовное дело по факту вчерашнего ДТП, в котором погибла 26-летняя девушка. Авария произошла около 22 часов в районе дома № 85 по улице Орджоникидзе.

Как сообщалось ранее, 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джета» не справился с управлением и протаранил металлический забор. В результате аварии погибла пассажирка иномарки. Полиция назвала причины смертельного ДТП.

– Осмотр места происшествия показал, что водитель двигался на высокой скорости – 102 км/ч – и во время перестроения в левый ряд предположительно задел колесом трамвайные рельсы, что и спровоцировало дальнейшее развитие событий. Кроме того, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,624 мг/л паров этилового спирта, – сообщили в региональном УМВД.

Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за превышение установленной скорости движения.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также на водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».